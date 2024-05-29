Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

18:25, 29 мая 2024, ПАИ

Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Постановка создана Театральным Центром «Петрушкина Слобода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль представляет собой альтернативную историю дуэли поэта Александра Сергеевича Пушкина, разворачивающуюся по канонам кукольного балагана.

Законы и колорит традиционного театра Петрушки создатели попытались объединить с историями и анекдотами об Александре Сергеевиче Пушкине, которыми так богата наша культура.

Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов и кукольных сюрпризов. Актеры исполняют одновременно несколько ролей. Действие спектакля развивается под живое музыкальное сопровождение.

Показы пройдут на фольклорной сцене на поляне в селе Михайловское.