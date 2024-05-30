Более 350 мотоциклистов принимали участие в открытии мотосезона в Пскове – Бушуев

14:23, 30 мая 2024, ПАИ

377 мотоциклистов принимали участие в открытии мотосезона в Пскове, сообщил основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 мая.

«В этом году мы собрали большую колонну, хотя погода была неблагоприятная: был сильный ветер, было прохладно, но по городу проехало 377 мотоциклов. Я посчитал, я всегда считаю в записи. Это довольно большая колонна, и, слава богу, она проехала под курированием наших друзей давних, это ГИБДД города Пскова. Не было ни происшествий, ни застрявших, ни отставших. Ничего», – рассказал гость радиоэфира.

Мотоколонна в этом году вновь не смогла проехать по главным улицам города, отметил Александр Бушуев. «Я думаю, многих горожан тоже это расстраивает, потому что им тоже хотелось бы посмотреть такой парад», – добавил мотоциклист.