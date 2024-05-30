Псковский эксперт дал совет по выбору первого мотоцикла

15:22, 30 мая 2024, ПАИ

Основные правила выбора мотоцикла для новичка перечислил основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 мая.

«Не надо брать тяжёлый мотоцикл, не надо брать многокубатурный [с двигателем большого объёма. – ПАИ]. Надо начинать всегда с маленького, и лучше, чтобы первый мотоцикл был класса эндуро или дорожный. У него очень хорошая подвеска, которая позволяет наезжать на различные препятствия. Если ты сможешь научиться на лёгком, то потом можно пересаживаться на более тяжёлый мотоцикл», – отметил гость радиоэфира.

Электромотоциклы, по мнению Александра Бушуева, в целом не самый хороший выбор. «Они бесшумные. Это плохо. Как бы ни ругались на громкий выхлоп обыватели, но это зачастую помогает впереди едущему автомобилисту опознать тебя», – добавил эксперт.