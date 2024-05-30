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Александр Бушуев: Псковские водители стали лучше относиться к мотоциклистам

Псковские автомобилисты стали лучше относиться к мотоциклистам, заявил основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 мая.

Александр Бушуев: «Псковские водители стали лучше относиться к мотоциклистам». Фото: ПАИ

«Лучше сейчас стали относиться к мотоциклистам, чем это было 20-25 лет назад, потому что культура вождения и общая культура в нашей жизни повышаются. От ошибок никто не застрахован. Есть моменты, когда, конечно же, есть и очень негативные отзывы о нас, называют некрасивыми словами всякими, например. Но я считаю, что все участники дорожного движения, которые имеют право двигаться по дорогам общего пользования, должны в первую очередь уважать друг друга», – подчеркнул гость радиоэфира.

Мотоцикл не такой заметный, как машина, зачастую его просто не замечают, отметил Александр Бушуев. По его словам, большое количество дорожных аварий бывает связано именно с этим.

«Много автомобилистов, которые ещё несколько лет назад даже не задумывались о том, чтобы купить мотоцикл, купили его как ещё одно дополнительное транспортное средство. Конечно же, у него будет отношение к мотоциклам более серьёзное», – поделился основатель мотоклуба «Позитивная механика».

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