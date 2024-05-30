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Происшествия

Подробности спасения в Пскове латвийских мотоциклистов рассказал ​Александр Бушуев

Подробности спасения мотоциклистов из Латвии, которые попали в аварию у Летнего сада в Пскове, рассказал основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 мая.

  • Латвийские мотоциклисты столкнулись у Летнего сада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Латвийские мотоциклисты столкнулись у Летнего сада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Латвийские мотоциклисты столкнулись у Летнего сада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Латвийские мотоциклисты столкнулись у Летнего сада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Латвийские мотоциклисты столкнулись у Летнего сада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Латвийские мотоциклисты столкнулись у Летнего сада в Пскове
    Фото: ПАИ

«Совсем недавно в Пскове на Октябрьском проспекте произошла авария. Парни из Латвии ехали на мотоциклах, возвращались домой к себе в Даугавпилс. И прямо около Октябрьской гостиницы один проехал на желтый, остальные стали останавливаться и каким-то образом завалились. Помялись. Рёбра, возможно, сломали, ушибы ног получили, поломали мотоциклы немного: пластик в основном немного деформировался», – рассказал Александр Бушуев.

Как только произошла авария, псковские мотоциклисты по обыкновению начали делиться информацией о произошедшем инциденте друг с другом, чтобы, если потребуется, оказать помощь, отметил основатель мотоклуба. «Я рядом был, подскочил, они сначала на нас посмотрели немножечко напряженно. Я предложил им помощь: они у нас переночевали, а наши механики помогли им исправить все моменты, которые мешали бы им в дальнейшем пути», – рассказал Александр Бушуев.

Он отметил, что пострадавшие мотоциклисты были удивлены, насколько быстро развивалась ситуация после аварии: и тому, как быстро приехала ГИБДД, и тому, насколько быстро им начали оказывать помощь. «Один из наших друзей-мотоциклистов мимо на машине проезжал и сразу же остановился рядом с местом аварии: помог подняться, откатить в сторону технику», – сообщил основатель мотоклуба.

Александр Бушуев добавил, что они до сих держат связь с мотоциклистами и те не перестают благодарить их за помощь. «Они говорят, мол, наверное, это специально произошло. Хотя убыток и серьёзный из-за аварии: мотоциклы современные, дорогие детали. Но они говорят, что им не так важны эти затраты. И что они счастливы, что познакомились с нашим мотоклубом. Они говорят, что ради этого всего стоило повалиться», – поделился мотоциклист.

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