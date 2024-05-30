Добровольцы Псковской области помогают в организации чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора

19:45, 30 мая 2024, ПАИ

Волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области помогают в организации чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Соревнования, которые в этом году проходят с 30 мая по 1 июня, организуют уже в шестой раз. Добровольцы вновь принимают участие в волонтёрском сопровождении и помогают организаторам.

Волонтёрский штаб соревнований состоит из 30 человек. Ребята задействованы в координации людских потоков, рассадке зрителей и кормлении участников.

Одной из главных задач стало сопровождение 400 детей со всей Псковской области и Республики Беларусь.

В этом году соревнования впервые проходят в открытом режиме, то есть посмотреть их может любой желающий при наличии билета.