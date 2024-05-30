Добровольцы Псковской области помогают в организации чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора
Волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области помогают в организации чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Соревнования, которые в этом году проходят с 30 мая по 1 июня, организуют уже в шестой раз. Добровольцы вновь принимают участие в волонтёрском сопровождении и помогают организаторам.
Волонтёрский штаб соревнований состоит из 30 человек. Ребята задействованы в координации людских потоков, рассадке зрителей и кормлении участников.
Одной из главных задач стало сопровождение 400 детей со всей Псковской области и Республики Беларусь.
В этом году соревнования впервые проходят в открытом режиме, то есть посмотреть их может любой желающий при наличии билета.
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Добровольцы Псковской области помогают в организации чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора
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