Как уберечь себя и своих близких от инфекционных заболеваний летом, расскажут на «Серебряном дожде»

11:01, 31 мая 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов станет гостем программы «Анамнез» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 мая, в 14:00.

Какие инфекционные заболевания особо распространены летом? На какие факторы риска стоит обратить внимание? Какие инфекции особо опасны? Как происходит заражение и всегда ли виновато нарушение гигиены?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.