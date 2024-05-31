В любом районе Псковской области можно встретить клеща с инфекцией

17:05, 31 мая 2024, ПАИ

В любом районе Псковской области можно встретить клеща с инфекцией, рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если клеща неправильно удалить, а потом не обратиться за помощью, можно столкнуться с клещевым энцефалитом, который потенциально смертелен, боррелиозом и другими болезнями. Лучше обратиться к врачам в травмпункт, чтобы клеща удалил специалист. Затем клеща стоит сдать на исследование в областную инфекционную больницу», - посоветовал Александр Антонов.

Самостоятельно лучше клеща не вытаскивать, добавил он.

«Затем пациент сразу, еще до результатов исследования клеща, получит назначение на профилактическое лечение. Оно короче и проще, чем лечение собственно болезни. И желательно на 10-й и 21-й день сдавать кровь на проверку», - уточнил врач.

По его словам, лечить клещевой энцефалит очень сложно и долго, болезнь может привести к инвалидизации и даже смерти. От энцефалита можно сделать прививку, от других болезней, которые переносят клещи, прививок нет.

«Если идете в лес или поле, едете на дачу, закрывайте все участки тела, носите головной убор, носки, перчатки, пользуйтесь репеллентами. Клещи в основном сидят на маленьких стебельках и листьях, с деревьев они не прыгают, но ползают очень быстро. Дома попросите близких осмотреть вас, чтобы вовремя заметить клеща», - посоветовал Александр Антонов.