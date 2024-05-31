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Общество

Психолог «билайн университета» назвал три причины, по которым дети сидят в смартфонах

58 % абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребёнку – вопрос его безопасности. Об этом говорят результаты опроса, проведённого единым центром исследований билайна.

Вместе с тем, смартфон может становиться причиной родительского беспокойства: кажется, будто ребёнок проводит в телефоне всё своё свободное время, игнорируя хобби и другие занятия.

Признанный ComNews самым безопасным оператором,* билайн задал психологу «билайн университета», члену Ассоциации корпоративных психологов России Елене Кречко наболевшие вопросы родителей о том, почему дети злоупотребляют гаджетами, сколько можно проводить времени за экраном и что может помочь нормализовать ситуацию (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).

Психолог «билайн университета» рассказал, почему дети сидят в смартфонах и что с этим делать родителям. Фото: beeline.ru

Причин, по которым дети часто сидят в мобильном телефоне или в другом гаджете, может быть много. Чаще встречаются следующие:

  • Ребёнок к такому поведению привык с самого раннего детства.

«Я наблюдала, например, подобную картину в московском метро, когда мама, чтобы малыш не капризничал во время поездки в транспорте, сразу же дала ему свой мобильный телефон и включила простую детскую игру. Малыш успокоился. Мама в этот момент беспокоилась о комфорте окружающих, поэтому её действия понятны и естественны. Вместе с тем нужно понимать, что это формирует у ребёнка определённую связку между проявлением негативных эмоций в общественных местах и возможностью манипулирования поведением взрослого с целью получить телефон и поиграть в него».

  • Ребёнок повторяет поведение взрослых.

«Дети обучаются поведению в окружающем мире у своих близких, прежде всего – у родителей. Как? Путём подражания. Бывают ситуации, когда родители сами пребывают большую часть свободного времени в телефоне, не фокусируясь на ребёнке целиком. Что скопирует ребёнок в данной ситуации? Он будет искать общение в телефоне и общаться с родителями только на бытовые темы, копируя их поведение».

  • Общение в интернете кажется ребёнку более насыщенным.

«Дети обучаются общению в семье, однако это общение лимитировано родительским временем, посвящённым ребёнку, а также включённостью родителей в его жизнь, способностью поговорить на важные для него темы. Порой у ребёнка может возникнуть ощущение, что в социальных сетях общение более яркое на эмоции, а может быть – и более безопасное».

О том, сколько времени допустимо проводить в смартфоне и как отвлечь ребёнка от гаджета, читайте в расширенной версии здесь.

*По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди четырёх крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелательных звонков; наличие номеров на онлайн-биржах «серых» продаж. Исследование от 14 марта 2024 года. Подробнее – по ссылке.

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