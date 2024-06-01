Финансовую грамотность провели для победителей акции «Губернаторский дневник» сотрудники «Альфа-банка»

09:37, 01 июня 2024, ПАИ

Финансовую грамотность провели для победителей акции «Губернаторский дневник» сотрудники «Альфа-банка» на площадке медиацентра ПАИ в пятницу, 31 мая.

Мне очень приятно вас всех сегодня лично поздравить с победой в Губернаторском дневнике . Этот проект очень важен для вас и вашего дальнейшего развития, выбора, для Псковской области - так как дети - наше будущее. И я, как мама, прекрасно это понимаю.

От Альфа-Банк и от себя лично ещё раз поздравляю вас и желаю вдохновения, новых успехов и побед », – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





























































Кроме того, победители акции получили от банка памятные подарки.

Отметим, что «Альфа-банк» является партнером акции «Губернаторский дневник».

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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