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Культура

Выставка к 115-летию архитектора-реставратора Юрия Спегальского открывается в Пскове

Выставка «Герой ненашего времени», посвящённая 115-летию псковского архитектора, реставратора и художника Юрия Спегальского открывается в Пскове сегодня, 3 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея заповедника.

Выставка к 115-летию архитектора-реставратора Юрия Спегальского открывается в Пскове. Афишу предоставили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

Выставка будет работать в музее-квартире Юрия Павловича Спегальского (Октябрьский проспект, 14, кв. 74). Для гостей она будет доступна с завтрашнего дня.

Посетители музея смогут увидеть оттиски статей, фотографии и документы разных лет жизни учёного; рисунки и чертежи, выполненные архитектором; рабочие инструменты реставратора; вещи, изготовленные руками псковича.

Напомним, Юрий Спегальский родился 3 июня 1909 года в Пскове. Окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 года по февраль 1946 года он являлся начальником Псковской областной инспекции по охране памятников, с февраля 1946 года по июнь 1947 года – начальником Реставрационной мастерской Пскова. Под руководством Юрия Спегальского была проведена работа по систематизации и постановке на государственную охрану памятников средневековой архитектуры города, решена задача органичного включения исторической застройки в современную городскую среду.

В 1951 году Юрий Спегальский успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата архитектуры на тему «Псковские каменные жилые здания XVII века». В 1940-1960-е годы учёный опубликовал серию статей и очерков, посвящённых средневековому Пскову и снабжённых графическими реконструкциями памятников гражданской и церковной архитектуры.

В 1968 году он принял приглашение Псковского областного управления культуры возглавить Псковскую реставрационную мастерскую. Скоропостижная кончина учёного (17 января 1969 года) не дала ему возможности самому воплотить в жизнь свои замыслы, но разработанный им «Перспективный план реставрации, восстановления и консервации памятников архитектуры в городе Пскове» стал основой дальнейшей деятельности реставрационной мастерской.

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