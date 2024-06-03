Международная конференции «Москва – Третий Рим» открывается в Псковской области

11:20, 03 июня 2024, ПАИ

X Международная конференции «Москва – Третий Рим» открывается в Спасо-Елеазаровском женском монастыре сегодня, 3 июня, в 14:00. Мероприятие организовано Псковской епархией, Псковским музеем-заповедником, Псковским государственным университетом и Центром палеоэтнологических исследований из Москвы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этом году форум приурочен к 725-летию со дня преставления князя Довмонта-Тимофея. Форум берёт своё начало от первых конференций, созванных более десяти лет назад настоятельницей Спасо-Елеазаровой обители игуменьей Елисаветой.

«На сегодня «Москва – Третий Рим» оказывается очень востребованной научной площадкой, в рамках которой обсуждаются вопросы отечественной истории и культуры, проблемы истории церкви и русского монашества, священного и мирского в христианском искусстве, открытий в области церковно-археологических древностей. Главная цель работы конференции – поделиться результатами фундаментальных и прикладных исследований в области русской истории как части всемирно-исторического процесса, обсудить стержневые вопросы истории православной культуры», – отметили в музее.

Сегодня в рамках пленарного заседания прозвучат доклады на темы «Человек как система и человек как образ Божий», «Слова апостола Павла «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» как основание идеи «Москва – Третий Рим», «Что такое соборность», «Идея – Хартия», «Особенности образовательной политики Российского государства на разных исторических этапах», «Полоцкий собор 1839 г. – «спецоперация» по воссоединению православного Русского мира».

Кроме того, на площадке состоится научно-практический семинар Центра духовно-нравственного воспитания ПсковГУ «Духовно-нравственные и ценностные ориентиры современной молодёжи: проблемы и практики работы». Для гостей прозвучат следующие доклады: «О разработке и реализации стратегии молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года», «Ценности современной российской молодёжи на основе социологических исследований», «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей у старших школьников при изучении истории Великой Отечественной войны», «Многодетная семья и семейное образование» и другие.

4–5 июня конференция «Москва – Третий Рим» пройдёт в стенах Псковского музея-заповедника. Кроме секционных заседаний запланирован круглый стол по проблемам происхождения Древнерусского государства и роли Пскова в этом процессе.