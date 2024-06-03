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V Всероссийский пушкинский научный семинар «Наследие Пушкина в XXI веке» прошёл в Пскове

Юбилейный V Всероссийский пушкинский научный семинар «Наследие Пушкина в XXI веке: филология и образование» прошёл в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

V Всероссийский пушкинский научный семинар «Наследие Пушкина в XXI веке» прошёл в Пскове. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Встреча учёных ведущих российских научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, филологов, краеведов, историков, музееведов Пскова и области приурочена к предстоящему празднованию дня рождения поэта. В семинаре также приняли участие студенты ПсковГУ.

«Семинар посвящён памяти известных учёных-пушкинистов, трудившихся в Псковском государственном педагогическом институте (ныне ПсковГУ), Евгения Маймина и Натальи Вершининой. Мероприятие продолжает традицию Пушкинских конференций, в которых принимали участие исследователи со всей страны. В этом году география семинара расширилась. К нам присоединилась доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, руководитель центра по изучению наследия Пушкина Ирина Сергеевна Юхнова. Это учёный, который осуществляет тесное взаимодействие между вузом в Нижнем Новгороде и музеем-заповедником «Болдино», – подчеркнула доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Нина Цветкова.

К участникам юбилейного семинара присоединились член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, дочь Евгения Маймина Екатерина Дмитриева, которая рассказала о сложной истории дружбы и преемственности Пушкина и Гоголя, а также представитель Института русской литературы (Пушкинского Дома) Александр Дубровский. Он занимается изучением архивных и документальных материалов и представил доклад о том, как Пушкин праздновал свои дни рождения.

Традиционно в семинаре приняли участие преподаватели ПсковГУ Аида Разумовская, Нина Цветкова, Наталья Большакова, Илона Мотеюнайте, а также хранитель музейного комплекса «Бугрово», кандидат филологических наук Вячеслав Козмин.

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