Пскович стал победителем международных соревнований по гребле

10:49, 04 июня 2024, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Олимп», Павел Сорин занял первое место на международных соревнованиях по академической гребле «63-я Большая Московская регата», которые прошли с 29 мая по 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Всего псковскую спортшколу представляли два гребца – Павел Сорин и Александр Матвеев.

Павел Сорин взял золото в составе восьмёрки на дистанции 2000 метров, а среди четвёрок распашных занял второе место.

Александр Матвеев отличился серебром среди парных четвёрок.

Тренирует спортсменов Сергей Матвеев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».