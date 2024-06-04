Пскович стал победителем международных соревнований по гребле
Пскович, воспитанник спортшколы «Олимп», Павел Сорин занял первое место на международных соревнованиях по академической гребле «63-я Большая Московская регата», которые прошли с 29 мая по 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
Всего псковскую спортшколу представляли два гребца – Павел Сорин и Александр Матвеев.
Павел Сорин взял золото в составе восьмёрки на дистанции 2000 метров, а среди четвёрок распашных занял второе место.
Александр Матвеев отличился серебром среди парных четвёрок.
Тренирует спортсменов Сергей Матвеев.
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