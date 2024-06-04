«Ночные волки» и Александр Залдастанов приехали в Псков

12:48, 04 июня 2024, ПАИ

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» приехал в Псков. Во вторник, 4 июня, в городе проходит творческая встреча с лидером мотоклуба Александром Залдастановым (Хирургом) и кинопоказ документального фильма «Русский реактор», сообщает корреспондент ПАИ.

Кинопоказ организован Российским обществом «Знание» в рамках просветительского трека «Знание. Лекторий».

Картина создана по мотивам байк-шоу, которое состоялось в Севастополе и стало симбиозом красоты мотоциклов и огненных вспышек, гигантских декораций и могучего рока.

Авторы проекта назвали свою работу летописью русской судьбы ушедшего столетия.