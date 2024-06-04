«Ночные волки» и Александр Залдастанов приехали в Псков
Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» приехал в Псков. Во вторник, 4 июня, в городе проходит творческая встреча с лидером мотоклуба Александром Залдастановым (Хирургом) и кинопоказ документального фильма «Русский реактор», сообщает корреспондент ПАИ.
Кинопоказ организован Российским обществом «Знание» в рамках просветительского трека «Знание. Лекторий».
Картина создана по мотивам байк-шоу, которое состоялось в Севастополе и стало симбиозом красоты мотоциклов и огненных вспышек, гигантских декораций и могучего рока.
Авторы проекта назвали свою работу летописью русской судьбы ушедшего столетия.
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