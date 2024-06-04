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Общество

Попавшего в беду лебедя спасли в Псковской области

Попавшего в беду лебедя спасли сотрудники национального парка «Себежский», сообщает районная газета «Призыв».

Попавшего в беду лебедя спасли специалисты Себежского нацпарка. Фото: газета Себежского района «Призыв»

Во время прогулки по набережной Себежского озера горожане заметили, что один из лебедей, находившийся на большом расстоянии от берега, не мог плыть, пытался взлететь, бил крыльями по воде. Однако освободиться у него не получалось.

Себежане сразу обратились в нацпарк. Старшие госинспекторы в области охраны окружающей среды Александр Михайлов и Андрей Яковлев, а также заместитель директора по охране государственной территории Алексей Стукальцов отреагировали незамедлительно и прибыли к месту на моторной лодке.

Как оказалось, лебедь зацепился лапками за верёвку, которая была привязана к пластиковой бутылке. К другому концу верёвки был привязан большой камень.

Спасатели распутали верёвку и освободили птицу.

Как отметили в газете, сотрудники нацпарка постоянно спасают животных и птиц Себежского района.

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Попавшего в беду лебедя спасли в Псковской области

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