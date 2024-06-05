Новые параметры бюджета ФОМС Псковской области утвердили депутаты

13:28, 05 июня 2024, ПАИ

Изменения в текущий бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования внесли депутаты на 34-й сессии Псковского областного Собрания. Корректировка параметров связана с процедурой возврата остатка федеральной субвенции, имевшейся на начало текущего года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Расходы на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования увеличиваются почти на 175,95 млн рублей. Доходная часть бюджета сокращена на 3,83 млн рублей.

С учётом внесённых изменений доходы бюджета территориального ФОМС составляют 10 млрд 965 млн 399,8 тысячи рублей, расходы – 11 млрд 149 млн 57,2 тысячи рублей.