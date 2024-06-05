О популярности дайвинга среди псковичей рассказал эксперт

14:53, 05 июня 2024, ПАИ

Интерес к дайвингу у псковичей стабильный, однако присутствует и фактор сезонности, сообщил руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.

«Как только наступает весна, народ оживляется и его становится побольше. Бывает так, что даже начинаешь переносить кого-то. То есть очень большой поток людей идет. У нас в клубе еще есть несколько инструкторов, еще их загружают в придачу. Зимой, конечно, поспокойнее», – рассказал гость радиоэфира.

Роман Спицын отметил, что в большинстве мест в Псковской области погружения разрешены, однако есть и такие участки водоёмов, где погружаться категорически запрещено. Среди них, например, район «Горводоканала», железнодорожного моста и городские пляжи. «Сбоку от пляжа, пожалуйста, погружайтесь, но в купальную зону категорически запрещено в снаряжении заплывать», – подчеркнул эксперт.

Роман Спицын обратил внимание, что Псковская область в плане дайвинга достаточно уникальна, потому что имеет очень много мест, где можно нырять. «Во многих регионах нет хороших водоемов. Владимир. Нырять негде. То есть люди ездят, чтобы нырять. Та же самая Москва. Два водоема, где ныряют, – Щелковский карьер и Спас-Каменка. Всё. Дальше ближайшее место – Тверь, тверские карьеры либо Валдай. У нас далеко ездить не надо. Ближайшее тренировочное наше озеро – озеро Зеркальное, Тоболка», – рассказал гость радиоэфира.