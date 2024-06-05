«Мегафон» создаст систему видеонаблюдения на базе облачной платформы

17:38, 05 июня 2024, ПАИ

«Мегафон» начинает разработку новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики: оператор объявляет о стратегическом партнёрстве с лидером рынка – компанией Ivideon. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили ПАИ в пресс-службе «Мегафона».

В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе партнёрства «Мегафон» и Ivideon расширят клиентские предложения и дополнят собственные портфели продуктов как за счёт инновационных технологий разработчика, так и за счёт цифровых решений оператора.

В перспективе партнёрство предусматривает создание масштабируемой и надёжной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе платформы «Мегафон Облако». Система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий «Мегафона» повысит безопасность используемых данных.

«Мегафон Облако» включает в себя решения в формате частных и публичных облаков, инфраструктурные и платформенные сервисы, а также законченные решения в формате SaaS, в том числе офисные приложения и инструменты совместной работы. Облачные сервисы реализованы на базе отечественного ПО и предлагают более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства. «Мегафон Облако» аттестовано по наивысшему уровню защищённости персональных данных (УЗ-1) и соответствует максимальным требованиям к информационной безопасности (К1).

Со стороны «Мегафона» соглашение было подписано коммерческим директором по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмином Антоняном, от Ivideon – генеральным директором компании Зауром Абуталимовым.

«Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы «Мегафона» и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, – комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой», – отметил Эмин Антонян в ходе подписания соглашения.

«Партнёрство с «Мегафоном» усиливает наши позиции на рынке. Совместная работа над мультифункциональной платформой видеонаблюдения для локальных и облачных систем без ограничений по масштабированию позволяет удовлетворить потребности практически любого бизнеса. Сотрудничество с Ivideon даёт «Мегафону» возможность предложить клиентам широкий спектр передовых технологий умного видеонаблюдения», – добавил генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.

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