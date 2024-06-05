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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Порховском районе

Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Kia Rio произошло на 141-м километре трассы Великий Новгород – Псков в Порховском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали три человека: 24-летний мужчина, девушка (возраст неизвестен) и 57-летняя женщина.

  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Порховском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Их госпитализируют в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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