Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 300 специалистов подготовили в псковском дайвинг-центре

Более 300 дайверов подготовили в псковском дайвинг-центре «Калипсо» за 12 лет, сообщил руководитель центра Роман Спицын в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.

Более 300 дайверов подготовили в псковском дайвинг-центре. Фото: ПАИ

«За 12 лет у нас подготовлено более 300 дайверов различных уровней. Это достаточно хорошая цифра, я считаю. Мы оказываем услуги по дайвингу, по обучению дайвингу на различных ступенях. Ну и попутно, получается, мы занимаемся поисковой деятельностью. <...> Наш головной офис находится в Санкт-Петербурге: Национальная дайв-лига. Она имеет сертификацию в России, работает по стандартам, по ГОСТам. Плюс имеется международная сертификация. То есть до сих пор, несмотря на все перипетии нашей жизни, с нашими сертификатами люди ныряют во всём мире, проблем нет», – рассказал гость радиоэфира.

Роман Спицын отметил, что дайвинг-центр работает в Пскове с 2012 года, ранее он назывался «Балтика. Псков», в 2016 году его переименовали в «Калипсо».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

В регионе происходят качественные улучшения – Анастасия Повторейко
05 июня 2024

В Псковской региональной диспетчерской службе подвели итоги прохождения пожароопасного сезона в мае
05 июня 2024

Что скрывает дно реки Великой и где опаснее всего нырять, обсудили на «Серебряном дожде». Главное

05 июня 2024

Более 300 специалистов подготовили в псковском дайвинг-центре
05 июня 2024

Почти 13 тысяч жителей Псковской области имеют долги за газ
05 июня 2024

Борис Елкин вместе с депутатом ознакомился с тремя территориями в округе №13
05 июня 2024

Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме в Белоруссии
05 июня 2024

Псковские криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...