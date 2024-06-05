Более 300 специалистов подготовили в псковском дайвинг-центре

18:09, 05 июня 2024, ПАИ

Более 300 дайверов подготовили в псковском дайвинг-центре «Калипсо» за 12 лет, сообщил руководитель центра Роман Спицын в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.

«За 12 лет у нас подготовлено более 300 дайверов различных уровней. Это достаточно хорошая цифра, я считаю. Мы оказываем услуги по дайвингу, по обучению дайвингу на различных ступенях. Ну и попутно, получается, мы занимаемся поисковой деятельностью. <...> Наш головной офис находится в Санкт-Петербурге: Национальная дайв-лига. Она имеет сертификацию в России, работает по стандартам, по ГОСТам. Плюс имеется международная сертификация. То есть до сих пор, несмотря на все перипетии нашей жизни, с нашими сертификатами люди ныряют во всём мире, проблем нет», – рассказал гость радиоэфира.

Роман Спицын отметил, что дайвинг-центр работает в Пскове с 2012 года, ранее он назывался «Балтика. Псков», в 2016 году его переименовали в «Калипсо».