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Общество

Пушкинскому заповеднику подарили монеточку времён Бориса Годунова

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в подарок копейку времён Бориса Годунова. Такой подарок музею сделал российский коллекционер, председатель совета региональной общественной организации «Национальный союз библиотек» Михаил Сеславинский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Церемония дарения состоялась в Москве в доме Пашкова (Российская государственная библиотека) после окончания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Пушкина под руководством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимал участие в работе этого оргкомитета: он, в частности, выступил с отчётом о ремонтно-реставрационных и экспозиционных работах, проделанных в Пушкинском заповеднике в соответствии с Указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» и правительственным планом мероприятий.

Для Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» подарок Михаила Сеславинского тем более значим, что свою трагедию «Борис Годунов» поэт создал именно в Псковской губернии, в родовом Михайловском, где отбывал так называемую северную ссылку. Сейчас, напомнили в заповеднике, в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) работает большая фондовая выставка «Из истории создания драмы “Борис Годунов“».

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