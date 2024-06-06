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Псковичи одержали победу в первом матче чемпионата СЗФО по футболу

Футболисты клуба «Псков» одержали победу над новгородцами из «Новграда» со счётом 1:0 в первом матче чемпионата Северо-Западного федерального округа, который прошёл 6 июня на стадионе «Машиностроитель».

Единственный мяч забил Владислав Волков, исполнивший 11-метровый удар, который судья назначил за фол на Артёме Егорове. Следующий матч чемпионата «Псков» проведёт на стадионе «Машиностроитель» 12 июня против спортшколы «Ленинградец».

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ, 11:51, 06 июня 2024, ПАИ
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