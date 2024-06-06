Работу детских образовательных НКО обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Детские образовательные НКО: идеи, проекты, реализация» проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. На какие запросы сферы образования, родителей и детей реагируют детские образовательные НКО?
2. Какие проекты реализуются в регионе образовательными НКО для детей?
3. Легко ли получить образовательный грант или субсидию?
4. Поддерживает ли правительство Псковской области проекты и идеи детских образовательных НКО?
Список участников:
1. Заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Михаил Васильев;
2. Директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина;
3. Руководитель проектов АНО Центр интеллектуального развития «Вектор» Мария Андреева;
4. Руководитель проектов АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» Владимир Колпаков;
5. Директор АНО дополнительного образования – Центра развития детей «Вообразилия» Олег Абрагам;
6. Руководитель отдела религиозного образования Псковской епархии протоиерей Роман Ледин.
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