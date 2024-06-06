Ковчежную икону XVI века передали Псковской епархии
Ковчежную икону XVI века «Троица» передали Псковской епархии 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев на Днях пушкинской поэзии и культуры в Пушкинских Горах передал икону представителям Псковской епархии.
Как он отметил, икона была написана в Пскове в середине XVI века и вернулась на Псковскую землю.
Ранее она находилась на выставке икон в храме Христа Спасителя в Москве.
Отметим, ковчег иконы – это углубленное поле по краю иконы шириной 2-4 см. Обычно глубина ковчега составляет около пяти миллиметров.
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