Ковчежную икону XVI века передали Псковской епархии

15:05, 06 июня 2024, ПАИ

Ковчежную икону XVI века «Троица» передали Псковской епархии 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев на Днях пушкинской поэзии и культуры в Пушкинских Горах передал икону представителям Псковской епархии.

Как он отметил, икона была написана в Пскове в середине XVI века и вернулась на Псковскую землю.

Ранее она находилась на выставке икон в храме Христа Спасителя в Москве.

Отметим, ковчег иконы – это углубленное поле по краю иконы шириной 2-4 см. Обычно глубина ковчега составляет около пяти миллиметров.