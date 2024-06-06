В Пскове почтили память Пушкина возложением цветов к его памятнику

14:09, 06 июня 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина, состоялось в Пскове. В нем приняли участие представители администрации Пскова, городской Думы, поэты, школьники, студенты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

От имени депутатов городской Думы к участникам мероприятия обратился заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев. «Александр Сергеевич Пушкин навечно вошел в историю не только русской, но и общечеловеческой культуры, а праздник Пушкинской поэзии стал поистине Днем всех любителей поэзии и русской литературы», - подчеркнул он.

Встреча завершилась возложением цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка».