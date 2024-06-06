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Экономика

«Мегафон» и правительство Свердловской области подписали соглашение на ПМЭФ

«Мегафон» и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населённых пунктах региона. На Петербургском международном экономическом форуме стороны подписали документ, в котором зафиксировали приоритетные направления взаимодействия, в частности, оператор и власти планируют внедрять передовые технологии в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Мегафона»

Подписантами выступили коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Стороны договорились, что в ближайшие четыре года будут развивать связь в небольших населённых пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, а также обмениваться научным и техническим опытом, который может дать импульс к созданию новых разработок.

Помимо этого, оператор и правительство региона намерены вести совместную работу по внедрению и использованию инструментов big data «Мегафона» в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.

«Средний Урал — один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране. Сегодня на территории области работает свыше 1 500 телеком-объектов «Мегафона», которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населённых пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например программа «Лесохранитель» для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнёрству с правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», – отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Эмин Антонян.

«Сегодня внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития Свердловской области. От них зависит рост экономики и качества жизни как в регионе, так и стране в целом. Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в их решении», – подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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