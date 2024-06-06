В день рождения Пушкина в учреждениях УФСИН Псковской области прошли тематические мероприятия

20:28, 06 июня 2024, ПАИ

День русского языка и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина осуждённые, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН России по Псковской области, отметили литературными чтениями, конкурсами, лекциями и викторинами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, в библиотеке ИК-6 (Сосновый Бор) была организована выставка, посвящённая гению русской литературы, а также прошёл поэтический вечер. Осуждённые читали стихи и отрывки из любимых произведений, соревновались в интеллектуальной игре на знание русского языка и творчества классика. В псковском следственном изоляторе сотрудниками воспитательной службы проведена тематическая лекция, посвящённая знаменательной дате и периоду жизни А. С. Пушкина на Псковской земле.

Отметим, подобные мероприятия нацелены на приобщение осуждённых к духовным ценностям, способствуют развитию их культурного потенциала и образовательных возможностей, повышению интереса к литературе. По итогам ежегодных опросов произведения А. С. Пушкина входят в рейтинг самых читаемых книг в местах лишения свободы.