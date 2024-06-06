Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил разжировку и похудел к лету на 2 кг

08:10, 07 июня 2024, ПАИ

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс разжировки и похудел к лету на два килограмма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«Манул Тимофей успешно завершил процесс разжировки и похудел к лету. Сейчас палласов кот весит 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше его зимнего веса», — рассказали в зоопарке.

В середине июня 2023 года у Тимофея был минимальный вес — 3,9 кг. К 19 декабря манул набрал почти три килограмма и стал весить 6,7 кг.

Специалисты уточнили, что в дикой природе манул привык жить в довольно суровом степном климате. Пышный мех животного позволяет ему выживать при морозе в -50°С, но короткие лапы не дают эффективно передвигаться по снегу и охотиться. Поэтому к зиме манулы запасаются жиром.