Голливудская улыбка: секреты красоты зубов раскроют стоматологи в эфире «Серебряного дождя»

13:21, 07 июня 2024, ПАИ

Стоматолог-хирург, имплантолог Григорий Чернаков и стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, имплантолог Сергей Смыслов станут гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 июня.

Стоит ли гнаться за голливудской улыбкой? Какие виды протезирования бывают? Чем протезы отличаются от имплантатов? Как проходит имплантация зуба? Как подготовиться к имплантации зубов? Почему за искусственными зубами придётся ухаживать более тщательно, чем за натуральными? Стоит ли удалять зубы мудрости?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».