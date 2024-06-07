Один пскович в год обращается к имплантологам с просьбой о золотом зубе

14:07, 07 июня 2024, ПАИ

Один пскович в год-полтора обращается к имплантологам с просьбой о золотом зубе, поделился необычной статистикой в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов.

«На работу с золотыми сплавами нужна специальная лицензия, и мы пока этим не занимаемся и, скорее всего, не будем, потому что никому это не нужно», – отметил врач.

«Да, мы всё же стараемся ориентироваться на естественность. И ориентируемся не только на желание пациента, но и на клиническую ситуацию, индивидуальные особенности», – добавил стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков.

Он также рассказал, что в псковских клиниках зачастую можно встретить медицинских туристов из Эстонии. «Они до сих пор к нам приезжают, потому что лечить и протезировать зубы у нас дешевле, даже с учётом поездок», – пояснил врач.