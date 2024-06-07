Псковский имплантолог: Даже один отсутствующий зуб вредит здоровью

14:32, 07 июня 2024, ПАИ

Даже один отсутствующий зуб вредит здоровью, ухудшая жевательные функции, пояснил стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Его коллега имплантолог-ортопед Сергей Смыслов рассказал, что современные технологии позволяют восстановить утраченный зуб тремя способами. «Первый – имплантат, второй – мостовидный протез, от которых сейчас уходят, третий – съемные протезы. Это дёшево, но неудобно», – перечислил Сергей Смыслов.

Григорий Чернаков уточнил, что если с костью всё хорошо, то имплантат можно поставить даже под местной анестезией. «Да, первые один-два дня это место будет беспокоить, так как десну разрезают, зашивают. Но потом, как правило, ничего не беспокоит, плюс назначается медикаментозная терапия. А в целом сама имплантация безболезненна. Но иногда требуется наращивание кости, если человек, например, долго ходил без зуба. В этом случае возможны и отечность, и синяки. Но и это быстро проходит», – заверил врач.

Он также уточнил, что имплантаты можно ставить с 21-22 лет.