Псковский врач: Зубные импланты служат пожизненно, главное – не открывать бутылки зубами

14:44, 07 июня 2024, ПАИ

Зубные импланты служат пожизненно, главное – не открывать бутылки зубами, рекомендовал стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Вживлению зубного импланта предшествует диагностика. Кроме того, перед имплантацией назначаются определённые анализы и обязательно проводится гигиена зубов.

В 99% случаев имплантаты сделаны из титана. «Как правило, они изготовлены за границей. Сейчас с поставками всё хорошо, но цены, конечно, выросли», – констатировал стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов.

Вживленный имплантат «приживается» в течение трёх месяцев, затем сверху наращивается зуб, как правило, выполненный из керамики или циркония.

«Если имплантат прижился, а это происходит в 97-98% случаев, он будет служить пожизненно. Главное – не открывать бутылки зубами, не грызть кости, не скрипеть зубами и следить за полостью рта», – посоветовал Григорий Чернаков.

По словам врача, уход за искусственными зубами нужен даже более тщательный, чем за своими собственными.