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Псковичи всё чаще выбирают имплантацию вместо зубных мостов

Псковичи всё чаще выбирают имплантацию вместо зубных мостов, рассказал стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сергей Смыслов. Фото: ПАИ

«Имплантация и зубной мост зачастую сопоставимы по цене, зато во время имплантации не повреждаются, не стачиваются соседние зубы», – отметил специалист.

Гарантия на имплантаты длится год. В течение года их можно переустановить бесплатно, если вдруг что-то произошло.

Если нет возможности или желания сделать имплантацию или мост, то выход – съёмный протез, констатировал стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков. «Лучше хоть что-то, чем ничего. Из недостатков – это неудобно и требует привыкания. У некоторых привыкнуть так и не получается», – отметил специалист.

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