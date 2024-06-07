Псковичи всё чаще выбирают имплантацию вместо зубных мостов

15:30, 07 июня 2024, ПАИ

Псковичи всё чаще выбирают имплантацию вместо зубных мостов, рассказал стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Имплантация и зубной мост зачастую сопоставимы по цене, зато во время имплантации не повреждаются, не стачиваются соседние зубы», – отметил специалист.

Гарантия на имплантаты длится год. В течение года их можно переустановить бесплатно, если вдруг что-то произошло.

Если нет возможности или желания сделать имплантацию или мост, то выход – съёмный протез, констатировал стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков. «Лучше хоть что-то, чем ничего. Из недостатков – это неудобно и требует привыкания. У некоторых привыкнуть так и не получается», – отметил специалист.