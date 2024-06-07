Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От чего зависит правильное прорезывание зубов мудрости, рассказал псковский стоматолог

От чего зависит правильное прорезывание зубов мудрости, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Григорий Чернаков. Фото: ПАИ

«Зубы мудрости - дополнительная жевательная поверхность. Раньше они были нужны, так как пища была более грубая. Вероятность полноценного прорезывания зуба мудрости зависит от роста и окончательного размера челюсти человека. У кого-то они прорезаются вертикально, у кого-то ложатся на бок и мешают остальным зубам. Спрогнозировать этот момент невозможно, это генетически обусловлено», - пояснил Григорий Чернаков.

Все удаления зубов мудрости проводятся по показаниям. «Например, перед тем, как выравнивать зубы, иногда приходится удалить «восьмёрки», чтобы остальным было куда двигаться», - уточнил стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2024

Социальные работники из Опочки получили награды
07 июня 2024

На празднике поэзии в Михайловском будет работать почтовый городок
07 июня 2024

Реконструкцию коммунальной системы в Печорах планируют завершить к октябрю
07 июня 2024

Рабочие установили пролёт нового пешеходного моста через Пскову
07 июня 2024

Проект Великолукского колледжа «Пельмень на Ловати» стал призёром всероссийского конкурса
07 июня 2024

Псковский имплантолог: Даже один отсутствующий зуб вредит здоровью
07 июня 2024

Один пскович в год обращается к имплантологам с просьбой о золотом зубе
07 июня 2024

Благоустройство территории Псково-Печерского монастыря завершат к 1 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...