От чего зависит правильное прорезывание зубов мудрости, рассказал псковский стоматолог

15:44, 07 июня 2024, ПАИ

От чего зависит правильное прорезывание зубов мудрости, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Зубы мудрости - дополнительная жевательная поверхность. Раньше они были нужны, так как пища была более грубая. Вероятность полноценного прорезывания зуба мудрости зависит от роста и окончательного размера челюсти человека. У кого-то они прорезаются вертикально, у кого-то ложатся на бок и мешают остальным зубам. Спрогнозировать этот момент невозможно, это генетически обусловлено», - пояснил Григорий Чернаков.

Все удаления зубов мудрости проводятся по показаниям. «Например, перед тем, как выравнивать зубы, иногда приходится удалить «восьмёрки», чтобы остальным было куда двигаться», - уточнил стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов.