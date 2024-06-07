На празднике поэзии в Михайловском будет работать почтовый городок

14:51, 07 июня 2024, ПАИ

Весь день на празднике пушкинской поэзии и русской культуры, который пройдёт 8 июня на поляне в Михайловском, будет открыт почтовый городок. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Гости мероприятия в почтовом городке смогут подписать открытки, выпущенные «Почтой России» к 225-летию А. С. Пушкина, украсить открытку красочной маркой и штемпелем и отправить друзьям и знакомым. Почта бесплатно доставит все послания адресатам в любую точку России.

Посетители городка также увидят экспозицию исторических документов об учреждении и развитии почты в регионе и узнают о её истории, а также смогут поучаствовать в интерактивных программах от Музейной почты Пушкинского заповедника.

«Село Михайловское неразрывно связано с именем Пушкина. «Почта России» ежегодно к Дням пушкинской поэзии выпускает специальную почтовую продукцию. Это тоже добрая традиция, которую мы сохраняем вместе с памятью о нашем знаменитом поэте», — сказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.