В Псковской области иностранцев осудили за контрабанду почти 25 килограммов наркотиков

17:46, 07 июня 2024, ПАИ

Двух граждан Молдовы осудили в Псковской области за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Два гражданина Молдовы незаконно перемещали через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 24 килограмма 415,1 грамма наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Им не удалось довести до конца преступление.

Псковский областной суд назначил каждому из них наказание в виде 16 лет лишения свободы.