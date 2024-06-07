В Псковской области иностранцев осудили за контрабанду почти 25 килограммов наркотиков
Двух граждан Молдовы осудили в Псковской области за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
Два гражданина Молдовы незаконно перемещали через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 24 килограмма 415,1 грамма наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Им не удалось довести до конца преступление.
Псковский областной суд назначил каждому из них наказание в виде 16 лет лишения свободы.
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