Губернатор отметил миссию учителей русского языка и литературы по передаче культурного наследия

17:06, 07 июня 2024, ПАИ

7 июня в Пскове прошло пленарное заседание Форума учителей русского языка и литературы. Мероприятие объединило порядка 150 педагогов из 53 регионов, в том числе ДНР и ЛНР. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов направил обращение участникам форума. Он напомнил, что традиционно в начале июня в музее-заповеднике «Михайловское» проходят различные концерты, спектакли и литературные чтения. «Они призваны напомнить нам о том влиянии, которое оказало творчество Александра Пушкина на развитие русской культуры. Произведения великого классика не теряют своей актуальности и сегодня. В своей прозе и лирике автор затрагивал такие важные темы, как любовь, дружба, честь, справедливость и патриотизм. Изучая их в школе, подрастающее поколение формирует свое мировоззрение и нравственные ориентиры. Сегодня пушкинские произведения получают новое прочтение в ученических постановках», — подчеркнул в видеообращении Сергей Кравцов.

Участников Форума учителей русского языка и литературы поприветствовал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В видеообращении к педагогам глава региона особое внимание уделил роли Александра Пушкина в становлении и развитии современного русского языка. «Александр Сергеевич вернул нас к истокам. Сделал русское — модным и интересным. Он заставил страну заново услышать легенды и предания. По-другому посмотреть на деревню, которая всегда была не только кормилицей, но и хранительницей народной мудрости, передаваемой из поколения в поколение», — подчеркнул Михаил Ведерников в своем приветствии.

Отдельно глава региона обратился к педагогам, которые продолжают важнейшую миссию по сохранению и передаче богатого культурного наследия будущим поколениям. «Вы являетесь для нашей молодежи проводниками в мир русского языка, его богатства и истории. Прививая любовь к слову, вы учите анализировать и критически мыслить, влюбляете детей в богатейшее культурное наследие нашей страны», — подчеркнул губернатор. В своем видеообращении Михаил Ведерников пожелал участникам форума поделиться лучшими практиками, обменяться опытом, вдохновить друг друга на новые педагогические свершения.

После официальной церемонии состоялся открытый диалог на тему развития русского языка, в ходе которого участники форума смогли представить авторские методики, поделиться интересными приемами преподавания русского языка и литературы. В обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Галина Меркулова, руководитель аналитического центра Российской академии образования Андрей Кузнецов, а также опытные педагоги, победители различных конкурсов профмастерства.

Завтра в Пушкинских Горах для участников форума запланирована образовательная программа, на которой в рамках тематических секций для обсуждения с участием федеральных спикеров будут представлены следующие темы: «О любви к поэзии и понимании ее», «Современный урок словесности и развитие профессионального мастерства педагога», «Школьный театр. С чего начать?».

Форум проводится в рамках мероприятий Дней пушкинской поэзии и русской культуры правительством Псковской области при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации. Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.