Удостоверения ветеранов боевых действий вручили в Пскове участникам СВО

17:54, 07 июня 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам СВО из Дновского, Великолукского, Себежского районов и Пскова. Награждение состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сообщили ПАИ в организации.

В торжественной церемонии вручения также приняли участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, военный комиссар Пскова и Псковского района Николай Александров, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко, руководитель филиала Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Владислав Бобылев.



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества»









«Главный долг каждого мужчины – защита своей Родины и своей семьи. Медали на вашей груди доказывают, что вы этот долг отдали сполна! Желаю вам на этом не останавливаться, а продолжать работу по патриотическому воспитанию уже с молодёжью, вы нам очень нужны! Лично благодарю за службу!» – отметил Алексей Наумец.

После вручения удостоверений социальные координаторы филиала фонда приступили к работе с ветеранами, рассказали о полагающихся мерах поддержки и механизме их получения в новом статусе.