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Квест в поисках Лукоморья предлагают пройти гостям «Михайловского»

Квест предлагают пройти гостям «Михайловского» в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят в Псковской области с 6 по 8 июня. Режиссёром-постановщиком этого квеста выступила номинант на театральные премии «Золотая маска» и «Прорыв» Александра Ловянникова, пишет районная газета «Пушкинский край».

Квест в поисках Лукоморья предлагают пройти гостям «Михайловского». Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

С помощью художников и студентов Псковского областного колледжа искусств было организованно девять локаций, каждая из которых раскрывает жизненный путь Александра Пушкина. Старт квеста находится в Михайловских рощах со стороны деревне Бугрово. Здесь каждый участник знакомится с правилами, получает маршрутный лист и отправляется в квест в поисках Лукоморья по лесной дороге.

На каждой локации участникам нужно выполнить задания. «Им предстоит накормить жемчужинами Черномора, отыскать в лесу богатырей, посетить занятия в Царскосельском лицее, оформить письмо с признанием в любви, испытать силы в стихосложении и даже станцевать вальс. Участники, которые выполнят все задания, заполнят все отметки в маршрутном листе и дойдут до конца квеста, будут отблагодарены за свои старания сюрпризом организаторов», – пишет газета.


«Постановка ориентирована на самых юных посетителей. С помощью этого квеста мы предлагаем гостям познакомиться с поэтом, сошедшим со страниц учебника на лесную тропу, и прогуляться вместе с ним по этим местам, где он жил и совершал открытия, увидеть мир вокруг его глазами, вдохновиться природой, отыскать образы, описанные Пушкиным в его произведениях», – поделилась Александра Ловянникова.


Участие в квестах бесплатное, необходимо пройти регистрацию. Квесты пройдут также 8 июня в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

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