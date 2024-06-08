Пушкинское шествие-парад от районов Псковской области проходит в Бугрово

11:01, 08 июня 2024, ПАИ

Театрализованное шествие-парад от районов Псковской области в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры проходит в деревне Бугрово, сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»











Шествие в Пушкиногорье открыла команда из Гдова. Участники перевоплотились в персонажей сказок, они произносят приветственные речи и читают стихотворения. По итогам шествия конкурсное жюри определит победителя.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.

Как прошло Пушкинское шествие в Пскове, смотрите в нашем фоторепортаже.