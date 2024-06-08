С творческими визитками выступают в Михайловском муниципалитеты Псковской области
На одной из сцен на поляне в Михайловском муниципалитеты Псковской области представляют свои творческие визитки, передаёт корреспондент ПАИ.
Команды районов перевоплотились в персонажей сказок и в самого поэта Александра Пушкина.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.
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