С творческими визитками выступают в Михайловском муниципалитеты Псковской области

11:30, 08 июня 2024, ПАИ

На одной из сцен на поляне в Михайловском муниципалитеты Псковской области представляют свои творческие визитки, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Команды районов перевоплотились в персонажей сказок и в самого поэта Александра Пушкина.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.