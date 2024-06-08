Фольклорная сцена работает на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
Фольклорная сцена работает на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне в Михайловском сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Уже выступили ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, вокальный ансамбль «Традиция», хореографический ансамбль «Радость», а также фольклорный ансамбль «Уграда».
Театр «Петрушкина Слобода» представил на сцене спектакль «Чёрная речка. Кукольная Дуэль».
Кроме того, сегодня на фольклорной сцене выступят лауреаты фестиваля «Русская песня. Семейные традиции» и конкурса чтецов, заслуженные коллективы народного творчества «Псковский русский народный хор» и «Русские узоры», ВИА «Саморезы», хореографический ансамбль «Псковские кружева» и заслуженная артистка России Марина Курчавова.
О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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