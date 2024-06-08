Фольклорная сцена работает на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

13:51, 08 июня 2024, ПАИ

Фольклорная сцена работает на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне в Михайловском сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Уже выступили ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, вокальный ансамбль «Традиция», хореографический ансамбль «Радость», а также фольклорный ансамбль «Уграда».

Театр «Петрушкина Слобода» представил на сцене спектакль «Чёрная речка. Кукольная Дуэль».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Кроме того, сегодня на фольклорной сцене выступят лауреаты фестиваля «Русская песня. Семейные традиции» и конкурса чтецов, заслуженные коллективы народного творчества «Псковский русский народный хор» и «Русские узоры», ВИА «Саморезы», хореографический ансамбль «Псковские кружева» и заслуженная артистка России Марина Курчавова.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.