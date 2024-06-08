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Общество

Игорь Иванов: Псковская область может принимать самые масштабные мероприятия федерального уровня

Псковская область может принимать самые масштабные мероприятия федерального уровня, заявил ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В регионе проходит Форум учителей русского языка и литературы «Я русский бы выучил только за то, что...», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В форуме принимают участие более 200 представителей педагогического сообщества, членов профсоюза со всей страны, в том числе председатель профсоюза работников народного образования и науки РФ Галина Меркулова.

Игорь Иванов и Галина Меркулова. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Помимо насыщенной деловой программы, профсоюзам удалось показать коллегам регион, главные святыни Псковского края.

«Сегодня у нас есть чёткое понимание того, что регион может принимать самые масштабные массовые мероприятия федерального уровня и это, безусловно, необходимо делать. Отрадно видеть горящие глаза коллег, которые эмоционально, профессионально, эстетически отдыхают, насыщаются дополнительными навыками и знаниями на Псковщине», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что в рамках форума также удалось обсудить ряд дальнейших совместных мероприятий разного формата.

Напомним, что форум проходит в Псковской области при поддержке правительства Псковской области. Партнёрами выступают общероссийский профсоюз работников образования при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и АНО ВО «Институт современного искусства».

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Игорь Иванов: Псковская область может принимать самые масштабные мероприятия федерального уровня
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