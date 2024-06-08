Молодые поэты делятся своим творчеством в Михайловском
Литературный салон работает в Михайловском, передаёт корреспондент ПАИ.
Молодые поэты делятся своим творчеством со зрителями, читают стихотворения и общаются с аудиторией, рассказывают о себе и об истории создания своих произведений.
Чтобы продолжить традиции писателя Александра Пушкина, авторы приехали на Дни пушкинской поэзии и русской культуры из Кузбасса, с Кавказа, из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.
О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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