Молодые поэты делятся своим творчеством в Михайловском

14:46, 08 июня 2024, ПАИ

Литературный салон работает в Михайловском, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Молодые поэты делятся своим творчеством со зрителями, читают стихотворения и общаются с аудиторией, рассказывают о себе и об истории создания своих произведений.

Чтобы продолжить традиции писателя Александра Пушкина, авторы приехали на Дни пушкинской поэзии и русской культуры из Кузбасса, с Кавказа, из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.