Гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра проходит в Михайловском

15:35, 08 июня 2024, ПАИ

Гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижёра Валерия Гергиева проходит на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.

Для зрителей звучит популярная классическая музыка.

О ходе Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия – по ссылке.