Гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра проходит в Михайловском
Гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижёра Валерия Гергиева проходит на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.
Для зрителей звучит популярная классическая музыка.
О ходе Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия – по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 июня 2024
Гоша Куценко – о выступлении в Михайловском: Пока на маленькой сцене, но если завоюем доверие, то выйдем на большую