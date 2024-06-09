Спектакль на плотах «Пушкинские плавания» проходит в псковском дендропарке

16:04, 09 июня 2024, ПАИ

Спектакль на плотах «Пушкинские плавания» проходит в дендропарке Пскова сегодня, 9 июня, передает корреспондент ПАИ.

Постановка лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Юрия Квятковского стартовала в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Зрители могут увидеть персонажи сказок Александра Пушкина, знакомые с детства и ставшие архетипами.