Спектакль на плотах «Пушкинские плавания» проходит в псковском дендропарке
Спектакль на плотах «Пушкинские плавания» проходит в дендропарке Пскова сегодня, 9 июня, передает корреспондент ПАИ.
Постановка лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Юрия Квятковского стартовала в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.
Зрители могут увидеть персонажи сказок Александра Пушкина, знакомые с детства и ставшие архетипами.
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