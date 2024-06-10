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Культура

49580 человек посетили мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры

49580 человек посетили мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры в этом году. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: ПАИ

«Поляна в Михайловском в субботу, конечно, стала главной точкой притяжения. Все без исключения сцены и площадки в Михайловском были в центре внимания, независимо от степени известности артистов и музыкантов, на них выступавших. У нас очень благодарная публика. Много общалась и с нашими гостями, и со зрителями – все в один голос говорят об очень теплой, домашней атмосфере праздника», – отметила Ольга Тимофеева.

Напомним, Псковская область стала одним из центров празднования в России 225-летия Александра Сергеевича Пушкина. С 6 по 9 июня в Пскове и Пушкиногорье проходили выставки, концерты, представления и шествия.

Как это было, смотрите в наших фоторепортажах.

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