Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»

12:42, 11 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 июня.

В прямом эфире ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят со спикером регионального парламента об особенностях отчёта губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства, вопросах оппозиции и реакции на них, о муниципальных округах и аномалиях, предложении поддержать в районах предприятия ЖКХ и мусорном вопросе, а также о сенаторском вопросе.

Программа «Оглавление» выйдет в эфир в 14:00 мск.

Видеотрансляция разговора в студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».