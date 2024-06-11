Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 июня.

Александр Котов. Фото: ПАИ

В прямом эфире ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят со спикером регионального парламента об особенностях отчёта губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства, вопросах оппозиции и реакции на них, о муниципальных округах и аномалиях, предложении поддержать в районах предприятия ЖКХ и мусорном вопросе, а также о сенаторском вопросе.

Программа «Оглавление» выйдет в эфир в 14:00 мск.

Видеотрансляция разговора в студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2024

Александр Котов: Правительство Псковской области в 2023 году показало лучший результат за последние несколько лет
11 июня 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
10 июня 2024

Итоги заседания комитета гордумы по ЖКХ подвёл Юрий Бурлин
07 июня 2024

Виктор Остренко поднялся на шесть пунктов в медиарейтинге депутатов регионального парламента
07 июня 2024

Депутат Дмитрий Михайлов впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
07 июня 2024

Медиаиндекс председателя Псковского областного Собрания Александра Котова вырос в 1,5 раза
06 июня 2024

Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада
06 июня 2024

Валентина Понизовская: В отчёте Михаила Ведерникова отражены изменения во всех сферах жизни региона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...