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Экономика

Александр Котов перечислил инструменты выравнивания бюджетной обеспеченности региона

Инструменты выравнивания бюджетной обеспеченности Псковской области назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM) сегодня, 11 июня.

Фото: ПАИ

«Так же, как и в любом другом регионе, нам важно создавать условия для развития предпринимательства: малого, среднего, крупного или любого другого. Например, «Моглино» – это сегодня хорошая площадка для потенциального развития любого бизнеса. Там есть все инженерные сети, там есть газ, электрическая мощность», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что инвестиционный климат в регионе должен быть таким, чтобы предприниматели сами тянулись. «У нас географически неплохое положение, рядом Санкт-Петербург, Москва. С одной стороны, это гигантские рынки, а с другой – это близость к источникам инвестиций. Мы создаём такие условия, чтобы тем, кто захочет организовать производство в Псковской области, было комфортно. И наши предприниматели стараются развивать своё производство, а мы всячески помогаем», – заметил гость студии.

«Мы со своей стороны должны делать всё, чтобы сохранять темп роста собственных доходов в бюджет, а выравнивание бюджетной обеспеченности – это задача Правительства РФ. Не случайно это называется «выравнивание», субъекты должны быть примерно в одинаковых условиях. 0,74 – хорошо, но мы с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым говорили о том, чтобы за три года сделать коэффициент не только для Псковской области, но и по всем субъектами хотя бы 0,9», – заключил председатель регионального парламента.

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